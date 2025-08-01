الزيارة الأربعينية.. توصيات من الداخلية بشأن "نعاس" السائقين وسلامة المركبات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الامنية العليا للزيارات المليونية، يوم الجمعة، عن جملة توجيهات تخص الزيارة الأربعينية، أبرزها التأكد من سلامة المركبات، ودعت السائقين الذين يشعرون والإرهاق إلى عدم القيادة، وبخلاف ذلك هددت باتخاذ أقصى العقوبات.

وقال الناطق باسم اللجنة ووزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مع دخول زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) حيز التنفيذ وبدء توافد أعداد كبيرة من الزائرين من داخل العراق وخارجه، وارتفاع الزخم في الطرق العامة والدولية، تدعو اللجنة الامنية العليا للزيارة كافة سائقي المركبات، لاسيما على المحاور المؤدية إلى كربلاء، إلى توخي الدقة والحذر أثناء القيادة، والامتناع التام عن السرعة الزائدة حفاظًا على أرواح الزائرين والمواطنين".

وأضاف "كما تؤكد اللجنة على أهمية التأكد من إجراءات السلامة الفنية قبل الانطلاق، بما في ذلك فحص متانة المركبة، وجودة الإطارات، وفاعلية المكابح، والتأكد من وجود مطفأة حريق صالحة للاستخدام داخل كل مركبة، وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة التي قد تتسبب بحدوث أعطال أو حرائق في المركبات، لا سيما على الطرق الطويلة. إن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير في الوقاية من الحوادث والحفاظ على أرواح الركاب والمارة".

وتابع "تم نشر مفارز مرورية ورادارات لرصد السرعة في عموم البلاد، وبشكل خاص على الطرق السريعة، وسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

كما "ندعو السائقين الذين يشعرون بالإرهاق أو النعاس إلى عدم قيادة المركبة، وتشدد على سائقي الحافلات الكبيرة ضرورة وجود سائق بديل للمناوبة حفاظًا على السلامة العامة"، مبينا "إذ تبذل مفارز المرور والأجهزة الأمنية جهودًا كبيرة في تأمين انسيابية الطرق وسلامة الزائرين، فإن اللجنة تهيب بجميع السائقين الالتزام التام بالتعليمات المرورية وتجنّب السرعة والقيادة المتهورة، لا سيما في الطرق الدولية، التي تشهد حاليًا حركة مرورية كثيفة".