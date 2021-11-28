الزوبعي قائدا لعمليات الانبار والغنام للاكاديمية العسكرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مطلع، يوم الاحد، بتعيين قائداً جديداً لقيادة عمليات الأنبار بدلاً من الفريق الركن ناصر الغنام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الدفاع أصدرت أمراً بتعيين الفريق الركن نومان الزوبعي قائداً لعمليات الانبار، ونقل الفريق الركن ناصر الغنام لرئاسة الأكاديمية العسكرية، دون ذكر سبب هذا الإجراء.

يشار إلى أن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام كان قد أثار جدلاً أواخر العام الماضي عندما أراد رفع النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس من محافظة الأنبار، وهو قابله الحشد باستنكار شديد وصل إلى بالتهديد بـ"قطع يد" من يحاول رفع الصور بحسب ما قال في حينها قائد في الحشد الشعبي.