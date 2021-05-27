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الزج بأرتال عسكرية واعادة فتح مزيد من الطرق في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T07:16:27+0000
الزج بأرتال عسكرية واعادة فتح مزيد من الطرق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بدخول أرتال عسكرية إلى العاصمة العراقية بغداد مع اعادة فتح مزيد من الطرق وذلك بعد التوتر الذي حصل على خلفية اعتقال أحد قادة الحشد الشعبي بتهمة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن سيطرة ٤٠ في قضاء "ابو غريب" غربي بغداد تم فتحها الان بعد اغلاقها كإجراء أمني، مشيرا إلى أن مدخل الخضراء من جهة أم الطبول تم فتحه والدخول للجميع.

وقيم المصدر الوضع الأمني في بغداد واصفا إياه بـ"الجيد"، مشير إلى انسحاب القوات الامنية بشكل تدريجي من الأماكن التي نشرت بها 

وأشار المصدر إلى دخول أرتال عسكرية الى العاصمة بموافقة قيادة عمليات بغداد حسب البرقية التي تم توجيهها يوم امس.

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح يوم الأربعاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب.

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