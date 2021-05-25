الزج بنحو 400 عنصر لتأمين تظاهرات بغداد كدفعة أولى

شفق نيوز/ فرضت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، طوقاً أمنياً مشدداً بمحيط ساحات التظاهرات التي انطلقت تحت شعار "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية دفعت ما بين ٣٥٠ و٤٠٠ عنصر أمنية ضمن ساحات التحرير والفردوس والنسور.

وأضاف أن القوة التي اسند لها مهمة الحماية هي قوات حفظ القانون، مع وجود تأمين بطوق آخر لعجلات الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى الانتشار الروتيني لشرطة النجدة.

وبين أن السلطات الأمنية وضعت بعين الاعتبار زج اعداد اضافية من القوات الساندة في حال تطور الوضع بساحات التظاهر.