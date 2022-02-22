الزاملي يوجه طلباً إلى الكاظمي للحد من "الفضائيين" في الأجهزة الأمنية

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، يوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإعادة العمل بنظام البديل لمقاتلي الجيش العراقي، وجهاز مكافحة الارهاب، وقيادة الشرطة الاتحادية، وافواج الرد السريع، وقوات حرس الحدود ، مؤكداً ان العمل بذلك سيساهم كثيراً في الحد بما يسمى بظاهرة "الفضائيين".

وأضاف الزاملي في كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هؤلاء المقاتلين المشار اليهم يبذلون جهوداً كبيرة من اجل تحقيق امن وسلامة البلد، ومن المهم إعادة العمل بهذا النظام لما يوفر من فرصة لهم في الوفاء بإلتزاماتهم العائلية".

وأشار إلى أن هذا الأمر سيساهم "في الحد من حالات الفساد الشخصية الناشئة من استغلال الحاجة للإجازة مقابل دفع مبالغ مالية"، داعياً الى "إيلاء الموضوع الاهمية القصوى حفاظاً على الروح المعنوية للمقاتلين في التشكيلات المذكورة".