الرئيس العراقي يحث لجهد أمني لمكافحة نشاط داعش

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين 5 تشرين الأول 2020، رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله.

وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة فلول تنظيم داعش الذي يسعى لزعزعة الأمن، مشيراً إلى أن المعركة ضد الإرهاب لا تزال مستمرة، ويجب مواصلة الجهد الأمني لمكافحة نشاطاته.

وأكّد الرئيس بحسب بيان لمكتبه، على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين ومنع الأعمال الخارجة عن القانون.

وأشار الى ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركَة انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم.

من جانبه، قدم رئيس أركان الجيش شكره لرئيس الجمهورية لمتابعته ودعمه الأجهزة الأمنية في مهماتها في مكافحة الإرهاب وفرض القانون وتوفير الامن للمواطنين، كما قدم عرضا حول العمليات العسكرية الجارية حالياً لملاحقة بقايا داعش.



