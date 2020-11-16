الرد السريع يبدأ عملية "إطفاء" الاقتتال العشائري في "اسخن نواحي ديالى"

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، ببدء قوات من الرد السريع تم استقدامها من بغداد مهامها في ناحية ابي صيدا "اسخن نواحي ديالى" امنيا وعشائريا.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان "فوج الرد السريع الذي تولى ملف امن ناحية ابي صيدا بدأ مهامه الأمنية بالتنسيق مع عمليات ديالى"، مبينا ان "المهام تتلخص بمنع نشوب اي نزاع او اقتتال عشائري وردع المخالفين وملاحقة المطلوبين للقضاء وتأمين الناحية من اي هجمات ارهابية اخرى الى جانب رفع الحواجز والسواتر التي وضعتها العشائر خلال عمليات الاقتتال".

وأضاف الحيالي؛ ان "فوج الرد السريع سبق له تولي الملف الامني لأبي صيدا قبل أشهر عدة إلا أنه انسحب بعد حملات تفتيش وعمليات امنية اخرى دون معرفة الأسباب: معربا عن امله بـ"تحقيق استقرار امني واجتماعي في ابي صيدا ,ما يبعد المخاوف وهواجس القلق التي يعيشها ابناء ابي صيدا منذ شهور عدة"

وفي السياق ذاته؛ اعلن الحيالي بقاءه مديرا لناحية ابي صيدا وكالةً لفترة مؤقتة لحين استقرار الاوضاع الامنية في الناحية وانتخاب مديراً جديداً بعد رفض محافظ ديالى لطلب الاستقالة الذي قدمه الحيالي في وقت سابق.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.

وتترقب ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة، اسخن نواحي ديالى منذ سنوات طويلة حلولا أمنية وعشائرية، للخلاص والتحرر من الفوضى والاضطرابات التي سببها ضعف القانون والمجاملات الامنية حيال المطلوبين والخارجين عن القانون.