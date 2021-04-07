الرابع من نوعه خلال ساعات.. انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بتعرض رتل للتحالف الدولي لاستهداف بعبوة ناسفة، في استهداف هو الرابع من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من قضاء بلد، انفجرت لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي، إلا أنها من تسفر عن إصابات بشرية.

وأشار إلى أن هذا رابع تفجير يستهدف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، رغم انها بقيادة امنية عراقية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتعرض رتل للتحالف الدولي إلى تفجير بعبوة ناسفة، أثناء مروره على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الأنبار.

وسبق ذلك تفجير عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي قرب محافظة بابل، لكن الرتل واصل إكمال وجهته المقصودة دون توقف.

وفي وقت لاحق، تعرض الرتل الاخير نفسه الى تفجير على الطريق ذاته في بابل، دون اصابات تذكر.