الرابع عربيا.. غلوبال باور: العراق ينزل 11 مركزا كأقوى الجيوش في العالم

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة عربيا والـ45 عالميا بعد نزوله 11 مركزا بأقوى الجيوش حسب تصنيف غلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم للعام 2023.

ويعتمد تصنيف Global Fire Power الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على القدرة المحتملة لكل دولة على شن الحرب عبر البر والبحر والجو التي تقاتلها الوسائل التقليدية من خلال استخدام 50 عاملاً فرديًا لتحديد درجة قوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من تراوح من عدد الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا..

وحسب الجدول الذي شمل 145 دولة والتي صنفت اقوى جيوش العالم تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بأقوى جيوش العالم تلتها روسيا ومن ثم الصين ثالثا والهند رابعا والمملكة المتحدة خامسا.

عربيا جاء الجيش المصري، بالمرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش وبالمرتبة 14 عالميا تلاه السعودية ثانيا وبالمرتبة 22 عالميا ومن ثم الجيش الجزائري ثالثا وبالمرتبة 26 عالميا وجاء العراق رابعا وبالمرتبة 45 عالميا، وجاءت الإمارات خامسا وبالمرتبة 56 عالميا وسوريا سادسا وبالمرتبة 64 عالميا".

وتذيلت دولة بوتان ترتيب الجدول تسبقها دولة بنين وتسبقهما دولة مولدوفا.