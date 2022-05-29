الرابع عربيا.. غلوبال باور: العراق بالمرتبة 34 باقوى الجيوش في العالم

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 34 باقوى الجيوش بالعالم وبالمرتبة والرابع عربيا حسب تصنيف غلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم للعام 2022.

ويعتمد تصنيف Global Fire Power الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ على القدرة المحتملة لكل دولة على شن الحرب عبر البر والبحر والجو التي تقاتلها الوسائل التقليدية من خلال استخدام 50 عاملاً فرديًا لتحديد درجة قوة لدولة معينة مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.

وحسب الجدول الذي شمل 142 دولة والتي صنفت اقوى جيوش العالم تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بأقوى جيوش العالم تلتها روسيا ومن ثم الصين ثالثا والهند رابعا واليابان خامسا.

عربيا جاء الجيش المصري، بالمرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش وبالمرتبة 12 عالميا تلاه السعودية ثانيا وبالمرتبة 20 عالميا ومن ثم الجيش الجزائري ثالثا وبالمرتبة 31 عالميا وجاء العراق رابعا وبالمرتبة 34 عالميا، وجاءت الإمارات خامسا وبالمرتبة 36 عالميا ".

وتذيلت دولة ايسلندا ترتيب الجدول تسبقها دولة بوتان وتسبقهما دولة كوسوفو.