الرابعة خلال 24 ساعة.. انتحار شاب وإنقاذ آخر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب وإنقاذ آخر حاول شنق نفسه، في العاصمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً من مواليد 2006 انتحر بعد أن تناول أقراص سم الفئران داخل منزله ضمن منطقة الجعيفر في جانب الكرخ وسط بغداد، وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار إلى أن "شاباً آخر من مواليد 2007 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ملفوف حول عنقه داخل منزله ضمن ناحية الرشيد جنوبي بغداد".

وبين المصدر أنه "تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى، وبحسب ادعاء ذويه فإن سبب المحاولة لديه علاقة حب مع فتاة ينوي الزواج بها إلا أن أهلها رفضوه".

هذا وأفاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إحداهما باءت بالفشل.