الديوانية وبغداد .. مقتل شخص على يد ذويه وتحرير مختطفة واعتقال الخاطف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص داخل منزله في مركز المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصا في الثلاثينات من عمره قتل رميا بالرصاص داخل منزله في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية بسبب خلافات مع ذويه".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته"، مشيرا الى "إيقاف أحد المتهمين بالحادثة".

في غضون ذلك أعلنت شرطة جانب الرصافة في العاصمة بغداد، أنها تمكنت من تحرير مختطفة، وإلقاء القبض على الخاطف.

وقالت الشرطة في بيان، إن "العملية تمت خلال تنفيذ واجب مشترك بين الاجهزة الامنية ضمن منطقة الزعفرانية بناءً على معلومات دقيقة تفيد بتواجد المتهم داخل أحد المنازل لتتم مداهمته والقبض عليه وتحرير المختطفة"، مشيرة الى ان المتهم "تم تسليمه إلى مكتب المكافحة أصوليا".