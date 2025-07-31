الديوانية والموصل.. جثة في الصحراء وأخرى في النهر

شفق نيوز– الديوانية/ نينوى

عثرت القوات الأمنية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، على جثة شاب مدفون في صحراء قضاء الشنافية، وذلك بعد أربعة أيام من الإبلاغ عن اختفائه.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "الشاب كرار العارضي، من سكنة قضاء الحمزة، قُتل بإطلاق نار وتم دفنه في الصحراء"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الجاني الذي اعترف بتنفيذ الجريمة بدافع خلافات مالية مع الضحية".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم"، لافتاً إلى أن "ذوي الضحية عبّروا عن حزنهم العميق، وأكدوا أنهم لن يقيموا مجلس عزاء بسبب ظروف خاصة وخارجة عن إرادتهم".

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني المحافظة، اليوم أيضاً، بأن فرق الشرطة النهرية انتشلت جثة طفل غرق في نهر دجلة بمنطقة الرشيدية شمالي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل من مواليد 2012، وكان برفقة والده وعائلته في نزهة قرب ضفاف نهر دجلة، وأثناء السباحة فقد والده السيطرة عليه، ما أدى إلى غرقه في المياه".

وأضاف المصدر أن "عمليات البحث استمرت لساعات من قبل غواصي قسم الشرطة النهرية، قبل أن يتم العثور على جثة الطفل وانتشالها من النهر"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجثة لذويها".