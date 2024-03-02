الديوانية والانبار.. مقتل تاجر مخدرات وإصابة آخر وضبط كميات كبيرة داخل منزل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، مقتل تاجر مخدرات وإصابة آخر باشتباك في الديوانية جنوبي البلاد، فيما ضبطت كميات كبيرة من المخدرات في الانبار.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية مكافحة المخدرات في محافظة الديوانية قتلت تاجر مخدرات وأصابت آخر خلال عملية نوعية لغرض القبض عليهما بعد الاشتباك معهما، موضحا أنه نتج عن الاشتباك أيضاً إصابة أحد المنتسبين بجروح طفيفة .

من جانبه قال اللواء احمد الزركاني مدير المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية عن ضبط 63 كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة في الانبار داخل منزل أحد المطلوبين.