الديوانية.. نزاع على أرض يتسبب بمقتل وإصابة 4 أشخاص

الديوانية.. نزاع على أرض يتسبب بمقتل وإصابة 4 أشخاص
2025-02-22T14:38:48+00:00
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخصين
وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة جراء اندلاع معركة عنيفة بين طرفين في قضاء الشنافية
جنوبي محافظة الديوانية.
وقال المصدر في تصريح، لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار
المسلح اندلع بسبب خلافات على أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين
آخرين بجروح بليغة".
وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على
منطقة الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تصاعد النزاع"، مشيراً إلى
أن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته".