الديوانية.. نزاع على أرض يتسبب بمقتل وإصابة 4 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة جراء اندلاع معركة عنيفة بين طرفين في قضاء الشنافية جنوبي محافظة الديوانية.

وقال المصدر في تصريح، لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار المسلح اندلع بسبب خلافات على أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على منطقة الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تصاعد النزاع"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته".