الديوانية.. مقتل منتسب في الرد السريع خلال تنفيذ واجب أمني

شفق نيوز– الديوانية

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل منتسب من قوات الرد السريع خلال تنفيذ عملية أمنية في قضاء الشنافية التابع لمحافظة الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الرد السريع توجهت إلى صحراء الشنافية لتنفيذ أمر إلقاء قبض على اثنين من المطلوبين للقضاء"، مشيرًا إلى أن "القوة تعرضت فور وصولها إلى وابل من الرصاص".

وأكد أن "العملية انتهت بإلقاء القبض على المطلوبين، وإصابة أحدهم، فيما قتل أحد منتسبي قوات الرد السريع خلال الاشتباك".