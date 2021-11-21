سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديوانية.. معركة جيران على طريق ترابي تخلف ضحايا واعتقالات

Category: أمـن

Date: 2021-11-21T13:55:06+0000
الديوانية.. معركة جيران على طريق ترابي تخلف ضحايا واعتقالات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية جنوبي العراق، اليوم الأحد، بنشوب نزاع مسلح بين أفراد "جيران" في منطقة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً مسلحاً طاحناً نشب، مساء اليوم، بين سكنة متجاورين في منطقة الـ5 دونم على طريق ديوانية - دغارة شمالي المحافظة بسبب خلاف على مسار طريق ترابي لاحدى المناطق السكنية"، مبيناً أن "النزاع خلف قتيلين وإصابة شخص ثالث بجروح".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الواقعة ونفذت حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 12 متورطاً بالحادث"، مشيراً إلى "نقلهم لأقرب مركز أمني لاكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

related

حمام "زاجل" يتسبب بحمام دم في الديوانية

Date: 2021-08-18 06:33:50
حمام "زاجل" يتسبب بحمام دم في الديوانية

تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-13 09:32:12
تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

نزاع دموي يوقع 5 قتلى وجرحى في العاصمة بغداد

Date: 2021-02-23 19:49:17
نزاع دموي يوقع 5 قتلى وجرحى في العاصمة بغداد

مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

Date: 2021-08-28 06:49:17
مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

Date: 2019-10-05 18:26:24
تصاعد وتيرة التظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى واحراق مقار حزبية جنوبي العراق

مقتل شخص في نزاع مسلح ببغداد

Date: 2021-02-06 19:36:44
مقتل شخص في نزاع مسلح ببغداد

مجهولون يغتالون قيادياً بسرايا السلام جنوبي العراق

Date: 2020-12-29 06:56:40
مجهولون يغتالون قيادياً بسرايا السلام جنوبي العراق

تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-08-31 07:13:32
تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق