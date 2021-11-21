الديوانية.. معركة جيران على طريق ترابي تخلف ضحايا واعتقالات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية جنوبي العراق، اليوم الأحد، بنشوب نزاع مسلح بين أفراد "جيران" في منطقة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً مسلحاً طاحناً نشب، مساء اليوم، بين سكنة متجاورين في منطقة الـ5 دونم على طريق ديوانية - دغارة شمالي المحافظة بسبب خلاف على مسار طريق ترابي لاحدى المناطق السكنية"، مبيناً أن "النزاع خلف قتيلين وإصابة شخص ثالث بجروح".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الواقعة ونفذت حملة دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 12 متورطاً بالحادث"، مشيراً إلى "نقلهم لأقرب مركز أمني لاكمال الإجراءات التحقيقية معهم".