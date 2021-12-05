الديوانية: متظاهر يعتدي على ضابط بواسطة "بوري" وإصابات في شجارين ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم الأحد، باصابة ضابط في قيادة شرطة المحافظة بعد الاعتداء من قبل أحد متظاهري المحاضرين المجانيين، وفيما أصيب مدني بطلق ناري في مشاجرة بالعاصمة بغداد، ألقت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد القبض على متهم بالارهاب وتضبط أدوات تعاطي مواد مخدرة ضمن سيطراتها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "ضابطا برتبة نقيب تعرض لاصابة بمنطقة الصدر بعدما اعتدى عليه أحد متظاهري المحاضرين المجانيين بواسطة (بوري) في تظاهرات اليوم أمام تربية محافظة الديوانية".

وبين المصدر، أن "المعتدي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل الضابط إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تقدم بشكوى قضائية المعتدي أمام الجهات الحكومية المختصة".

وفي بغداد؛ نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن مدينة الصدر ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة.

وفي منطقة بوب الشام شرقي العاصمة؛ اصيب مدني بطلق ناري نتيجة خلافات عشائرية بينه وبين أحد أقاربه.

وفي غضون ذلك؛ القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لمصادر أمنية متعددة أبلغت وكالة شفق نيوز بذلك.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المتهم حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب.

واضاف البيان؛ أن مفارز ذات السيطرة ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أدوات تعاطي مخدرات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون.