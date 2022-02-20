الديوانية.. "لصوص سيئو الحظ" يسطون على خزانة دائرة حكومية فوجدوها فارغة!

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة الديوانية يوم الأحد، بحدوث عملية سطو على دائرة حكومية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مجهولين اقتحموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم دائرة الرقابة التجارية والمالية في الديوانية".

وأضاف المصدر؛ أن "اللصوص وتمكنوا بعد (كسر الأبواب) خلال الاقتحام من فتح قاصة الدائرة الرقابة التجارية والمالية وسرقة مبالغ مالية من القاصة".

وتابع المصدر؛ أن "المجهولين قاموا باقتحام دائرة الأسواق المركزية بالقرب من الرقابة التجارية وكسر الصندوق والقاصة لكن الصندوق كان خاليا من أي مبالغ مالية، بعدها فروا الى جهة مجهولة".

واشار إلى أن "القوات الأمنية المختصة فتحت تحقيق في الحادث، وتجري حالياً عملية لمراجعة كاميرات المراقبة لرصد تحرك المجهولين الذين اقتحموا الدائرتين الحكومتين".