الديوانية توقع بستة تجار مخدرات تسببوا بمقتل ضابط باشتباك مسلح

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الديوانية يوم الخميس، اعتقال ستة أشخاص مشتبه بهم في عملية مقتل ضابط خلال اشتباك مسلح.

وذكرت الشرطة في بيان: "في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء خرجت قوة من مركز شرطة الجمهوري لتنفيذ أمر إلقاء القبض بحق احد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 413 في منطقة الحي العسكري، وقد تعرضت القوة وحال وصولها منزل المتهم لعملية إطلاق نار من أماكن مختلفة حيث أدى الحادث الى استشهاد المنتسب العقيد علي محمد محسن".

وأضاف أن قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان وجه بتشكيل فريق عمل لإلقاء القبض على الجناة، وبعد اقل من 30 دقيقة تم القبض على جميع المتهمين البالغ عددهم 6 أشخاص، وبحوزتهم أسلحة نارية.

وسبق أن اخطر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة باشتباك مسلح مع أشخاص يُعتقد أنهم تجار مخدرات في الديوانية.