الديوانية تطيح بقتلة طالب كلية الشرطة وكركوك تسجل حوادث أمنية

الديوانية تطيح بقتلة طالب كلية الشرطة وكركوك تسجل حوادث أمنية
شفق نيوز/ أعلنت
وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على جميع المتهمين بقتل طالب كلية
الشرطة "أمير الخالدي" في الديوانية جنوبي البلاد، بينما شهدت كركوك
إصابة شاب بطلق ناري واعتقال 4 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة
"المخدرات".
وذكرت الوزارة
في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قيادة شرطة محافظة
الديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على المتهمين
بقتل طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي".
يذكر أن مصدراً
أمنياً أفاد لوكالة شفق نيوز، الخميس 13 شباط 2025، بأن طالباً في كلية الشرطة
يبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحون
هجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية.
وفي كركوك،
أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً تعرض
لمحاولة سرقة دراجته في حي شوراو شمال كركوك وعند حدوث مشاجرة مع السراق الذين
كانوا ثلاثة أشخاص ويستقلون دراجتين قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس ما أسفر
عن إصابته بجروح متوسطة".
وأضاف المصدر،
أن "الأشخاص الثلاثة قاموا بسرقة دراجة الشاب وفروا إلى جهة مجهولة وتم
نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج".
وفي كركوك
أيضاً، قال قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود الخفاجي، في بيان ورد
لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقه، اعتقلت
القوات الأمنية أربعة مجرمين في أحدى احياء كركوك الشمالية".
وأشار إلى أن
"القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة المواد
المخدرة"، مبيناً أن "المعتقلين هم من أرباب السوابق ومتهمين بقضايا
سرقة وترويج المخدرات واستهداف دور المواطنين".