الديوانية تطيح بقتلة طالب كلية الشرطة وكركوك تسجل حوادث أمنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على جميع المتهمين بقتل طالب كلية الشرطة "أمير الخالدي" في الديوانية جنوبي البلاد، بينما شهدت كركوك إصابة شاب بطلق ناري واعتقال 4 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة "المخدرات".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قيادة شرطة محافظة الديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على المتهمين بقتل طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي".

يذكر أن مصدراً أمنياً أفاد لوكالة شفق نيوز، الخميس 13 شباط 2025، بأن طالباً في كلية الشرطة يبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحون هجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً تعرض لمحاولة سرقة دراجته في حي شوراو شمال كركوك وعند حدوث مشاجرة مع السراق الذين كانوا ثلاثة أشخاص ويستقلون دراجتين قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة".

وأضاف المصدر، أن "الأشخاص الثلاثة قاموا بسرقة دراجة الشاب وفروا إلى جهة مجهولة وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج".

وفي كركوك أيضاً، قال قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقه، اعتقلت القوات الأمنية أربعة مجرمين في أحدى احياء كركوك الشمالية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم أسلحة ومواد تستخدم بصناعة المواد المخدرة"، مبيناً أن "المعتقلين هم من أرباب السوابق ومتهمين بقضايا سرقة وترويج المخدرات واستهداف دور المواطنين".