الديوانية: القبض على مرّوج لنظام صدام

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم يقوم بالترويج لنظام صدام على وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للاستخبارات الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز وكالة الإستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في الديوانية ألقت القبض على متهم يقوم بالترويج للنظام السابق.

وأشار البيان إلى المتهم كان يقوم بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التمجيد به ونشر صور الرئيس المخلوع وجاء ذلك بعد جهود استخبارية ومتابعة فنية مستندة إلى موافقات قضائية أصولية.

ولفت البيان إلى أن المتهم احيل إلى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزائه العادل.