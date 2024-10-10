الديوانية.. اشتباك مع تاجر مخدرات ينتهي بمقتله وإصابة 4 منتسبين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، عن مقتل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه من قبل قوة أمنية في محافظة الديوانية، مشيرة الى إصابة 4 منتسبين أثناء الاشتباك مع المتهم.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات وجهاز مكافحة الإرهاب والفوج التكتيكي في الديوانية، حاصرت تاجر مخدرات خطر مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

ولفت، إلى أن "هذا المطلوب حاول احتجاز أسرته 15 ساعة، كما اشتبك مع القوة المنفذة للواجب وقام برمي رمانة يدوية، مما أدى إلى إصابة 4 منتسبين من جهاز مكافحة الإرهاب، وأثناء عملية الاشتباك تم قتله".