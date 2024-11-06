الدوافع عائلية.. القبض على قاتل "المعلمة" في النجف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة النجف، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على قاتل معلمة في المحافظة بعد 48 ساعة على ارتكابه الجريمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة الاجرام، شعبة مكافحة الغري في محافظة النجف، تمكنت من إلقاء القبض على قاتل بعد اقدامه على قتل مواطنة تعمل معلمة في المحافظة".

ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الدوافع وراء هذه الجريمة كانت بسبب خلافات عائلية".

وبينت المديرية أنه "جرى تدوين أقوال المتهم قضائيا، لإكمال أوراقه التحقيقية والقانونية لينال جزاءه العادل".

وكان مصدر أمني في النجف، قد أفاد يوم الاثنين الماضي، بمقتل معلمة تعمل في إحدى المدارس الأهلية وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المعلمة الضحية في العشرينيات من عمرها ووجدت مقتولة رمياً بالرصاص داخل منزلها في حي الأنصار وسط مدينة النجف على يد مجهولين".