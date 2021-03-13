الدنبوس يشرح حادثة اغتياله: هاجموني بحجر "المقرنص" عملاء السعودية وأمريكا

شفق نيوز/ كشف الأمین العام لمجلس وجهاء الجنوب العراقي محمد الدنبوس، اليوم السبت، تفاصيل محاولة اغتياله في منطقة العشار بمحافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكر الدنبوس لوكالة شفق نيوز، أن " قرابة 12 دراجة حاصرت عجلته بمنطقة العشار وسط مدينة البصرة وبدأوا بمهاجمته من خلال استخدام الحجر المقرنص فقاموا بضربي في عدة مناطق من جسدي وتكسير زجاج العجلة التي استقلها".

وبين، ان " الهجوم حصل بساعة متأخرة من ليلة أمس"، لافتا إلى أنه "تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج".

واتهم الدنبوس، من اسماها "عصابات امريكا والسعودية في المنطقة بتنفيذ محاولة اغتياله وسط محافظته وأبناء مدينته".

من جهتها قالت السلطات الأمنية إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا عن محاولة اغتيال محمد الدنبوس وبحسب مصادر أمنية فإن مفارز افواج الطوارئ وشرطة النجدة والاستخبارات والاماكن القريبة عن مكان الحادث لم ترصد أية حالة عن ما نشر في مواقع التواصل".

ونقلت الشرطة عن المصادر تأكيدها انها ارسلت فريقاً امنياً خاص للمستشفيات المحيطة في مكان الحادث ولم تجد أي شيء مسجل لدى الجهات الصحية حول ما ذكر في مواقع التواصل وما تم تداوله عن محاولة الاغتيال وما وصل للقوات الامنية هي صور لعجلة الدنبوس مضروبة بالحجارة" .