الدكة العشائرية تنتقل لديالى والشرطة تعتقل منفذيها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بقيام مسلحين باطلاق النار على احد المنازل في أطراف قضاء الخالص تحت مسمى"الدكة العشائرية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من المسلحين اطلقوا النار على احد المنازل في منطقة "حي البيادر" في أطراف الخالص تحت عنوان "الدكة العشائرية" وان قوات الشرطة هرعت الى مكان الحادث واعتقلت 3 أشخاص من منفذي الهجوم.

واضاف ان قوات الشرطة تواصل ملاحقة منفذي الهجوم وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

والدكة العشائرية هي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.