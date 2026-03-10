الدفاع: قاعدة الشهيد محمد علاء عراقية وسنتصدى لـ"مستهدفيها"

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الدفاع الاتحادية، ليل الثلاثاء، أن قاعدة الشهيد محمد علاء (قاعدة بلد)، هي عراقية وفيها أسراب من الطائرات، فيما توعدت بالتصدي لمستهدفيها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: تستنكر وزارة الدفاع العراقية بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية".

وأضافت "إزاء هذه الاعتداءات الآثمة، تود الوزارة توضيح وتأكيد الحقائق الآتية، إن هذه القواعد الجوية هي سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها".

​وتابعت "تضم هذه القواعد أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن، ​وبالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الدفاع لن تقف موقف المتفرج، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائياً وميدانياً كل الجهات المتورطة التي تسول لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد".

وتعرضت القاعدة إلى سقوط مسيرة حاولت استهدافها في محافظة صلاح الدين، مساء الثلاثاء.

وقبل ذلك، دوى انفجار سُمع في المناطق القريبة من القاعدة، دون أن تتضح على الفور طبيعته أو أسبابه، فيما باشرت القوات الأمنية بعمليات تفتيش وتمشيط في محيط القاعدة للتحقق من مصدره.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث أعقبه استنفار أمني وانتشار للقوات في الطرق والمناطق القريبة من القاعدة، مع تشديد إجراءات الحماية حول المنشأة العسكرية تحسباً لأي تهديدات محتملة.

وتعد قاعدة بلد الجوية، المعروفة سابقاً باسم قاعدة البكر، من أهم القواعد العسكرية في العراق، إذ تضم أسراباً من الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، بينها طائرات F-16 Fighting Falcon، فضلاً عن مرافق تدريب وصيانة عسكرية.