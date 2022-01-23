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الدفاع توضح بشأن عثور سكان محليين على رفات جنود عراقيين في إيران

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T08:51:37+0000
الدفاع توضح بشأن عثور سكان محليين على رفات جنود عراقيين في إيران

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن عثور سكان محليين على رفات 3 جنود قضوا بالحرب العراقيّة الايرانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد السكان المحليين في منطقة البساتين داخل الأراضي الإيرانية عن عثوره على (3) رفات لشهداء عراقيين أحدهم معلوم الهوية يحمل قرص الهوية باسم (خالد أحمد شوكت)، تم تدقيق قاعدة بيانات المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 – 1988، من قبل مديرية حقوق الإنسان وتبين وجود قيد للمفقود آنفاً".

وأضافت، "تم إجراء الاتصال بالمعنيين من الجانب الإيراني بشأن الرفات، موضوع البحث وتبين أنها محفوظة لدى السطات الإيرانية المختصة وسيتم تسليمها الى الجانب العراقي بأقرب عملية تبادل وحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 2008، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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