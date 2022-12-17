الدفاع توجه بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة 16 وتشكيلاتها

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، يوم السبت، بتطبيق نظام البديل لقيادة عمليات نينوى وقيادة الفرقة السادسة عشرة وتشكيلاتها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك يكون بعد تدقيق الموجود الفعلي للقيادات والتشكيلات وبما يضمن أمن ساحة العمليات وانفتاح القطعات فيها والذي ينساق إلى أمن وسلامة وطننا العزيز مع العرض العمل جاري لتطبيق النظام أعلاه ليشمل كافة القيادات والتشكيلات تباعاً".

ونظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.