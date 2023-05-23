الدفاع تمنح منتسبيها اجازات لاداء الامتحانات وتحدد الالية

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الثلاثاء، منح إجازة للجنود المقبلين على الامتحانات، فيما حدد آلية منحها عبر توجيه مباشر لقادة الجيش.

وقال وزير الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بما أن العلم هو سلاح لا يُستهان به ولتطوير قابلية الجندي العراقي، وجهنا قادة الجيش بصنوفهم وتشكيلاتهم كافة بمنح إجازة للجنود خلال فترة الامتحانات".

وحدد الوزير فترة الإجازة بانها ستكون "زمنية للعاملين في محافظاتهم، ولأيام معدودة للعاملين في المحافظات البعيدة عن محل سكناهم مع مراعاة الموقف أثناء النزول".