الدفاع تلغي قراراً بنقل لواء من بغداد الى كركوك وتوسع مناطق عمله الأمني في العاصمة

شفق نيوز/ ألغت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، قراراً سابقاً بنقل لواء من الفرقة 17 في الجيش العراقي الى محافظة كركوك، فيما كشفت عن توسعة مناطق عمل اللواء في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "رئيس اركان الجيش ألغى قرارا بنقل اللواء الـ25 من الفرقة 17 في الجيش العراقي الى محافظة كركوك"، مبيناً أن "اللواء سيبقى في مكانه جنوب بغداد بعد قرار الإلغاء وستتم توسعته ليمسك مناطق أخرى جنوبية من العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "4 ألوية من اللواء الـ 59 سيتم تحريكه ليمسك مناطق قضاء ابو غريب، غربي بغداد".

وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز موقعة بتاريخ 24 / 5 / 2023 من مدير قسم الحركات والخطط، ومعاون مدير العمليات، ومدير عمليات وزارة الدفاع وموجهة الى قيادة العمليات المشتركة طلبت "الموافقة على حركة مقر الفرقة الثالثة والويتها الـ(9 و10و 11) من قاطع عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك الى قاطع قيادة عمليات بغداد لمسك قاطع الفرقة 17 حركة لواء 12 من مكانه الحالي في محافظة كركوك – ناحية الرياض الى محافظة ميسان قاطع عمليات قيادة ميسان وتبديل تسميته الى لواء ميسان".