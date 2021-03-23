الدفاع تعيد النظر في انتشار قطعات الجيش جنوبي العراق وتحذر من العصابات والنزاعات القبلية

شفق نيوز/ وجّه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله يوم الثلاثاء باعادة النظر في انتشار القطعات العسكرية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، مشددا على ضرورة الحد من وتيرة النزاعات العشائرية.

وقال يارالله في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف: وجهنا بإعادة النظر في انتشار القطعات وفي الوقت نفسه تنفيذ عمليات تحد من سطوة العصابات والنزاعات العشائرية التي بدأت تقل مؤخرا.

وأكد أن النزاعات العشائرية ينبغي أن تنخفض إلى أدنى مستوى لانها تؤثر على أمن المواطنين وتعطي رسالة سلبية ضد القوات الامنية بانها غير قادرة على السيطرة فيما لو اندلعت هذه النزاعات ولم يتخذ الأجراء بصددها

كما قال يار الله: حذرنا الإخوة في قيادة عمليات البصرة بانهم يجب ان يكونوا يقضين لأي عمل قد تقوم به المجاميع الارهابية او الجماعات الاجرامية وخاصة عصابات المخدرات والقتل والخطف، مؤكدا ان البصرة هي الشريان الاقتصادي للعراق ويجب الحفاظ عليها.

ولفت إلى أنه لا يوجد تغييرات في المناصب العسكرية في البصرة وما يثار مجرد شائعات.

ووصل رئيس أركان الجيش في وقت سابق من اليوم إلى البصرة والتقى خلالها القادة والآمرين هناك للإطلاع عن كثب على أمن المحافظة.