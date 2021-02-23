الدفاع تعلن الإطاحة بمسؤول التفخيخ في "ولاية بغداد"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على مسؤول التفخيخ في "ولاية بغداد" بتنظيم داعش بإحدى مناطق الرصافة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية وقوة من لواء المشاة ٤٤ وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من القاء القبض على الارهابي المسؤول عن التفخيخ لما يسمى بـ(ولاية بغداد) بعد ان كان مسؤولا عن التفخيخ لما يسمى بـ(ولاية صلاح الدين)".

وأشارت إلى "محاصرته في داره الواقعة باحدى مناطق بغداد الرصافة"، مضيفة أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وقد تسليمه لجهة الطلب".

وأضافت الوزارة أن القوات العراقية ألقت القبض عليه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية".