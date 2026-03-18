الدفاع تعد استهداف قاعدة كركوك بـ"اعتداء" على قدرات الجيش العراقي

شفق نيوز- بغداد

أدانت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة كركوك الجوية بـ"مقذوف حربي"، معتبرة أن هذا الاستهداف "اعتداء" على قدرات الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قاعدة كركوك الجوية تعرضت إلى اعتداء آثم بمقذوف حربي، نتج عنه اندلاع حريق داخل القاعدة، وقد سارعت الكوادر الفنية إلى احتوائه والسيطرة عليه بشكل كامل، مما حال دون توسع الأضرار وعدم وقوع خسائر بشرية".

وأكدت أن "قاعدة كركوك الجوية هي قاعدة عراقية خالصة، تضم أسراباً من الطائرات العراقية، ويعمل فيها كوادر وطنية بالكامل من الطيارين والفنيين، ولا وجود لأي عناصر أو كوادر أجنبية داخلها".

ولفتت إلى أن "استهداف هذه القاعدة يمثل اعتداءً مباشراً على قدرات طيران الجيش العراقي، ويهدد بإلحاق خسائر كبيرة بالمنظومة الجوية في الوقت الذي نواصل فيه ومنذ سنوات جهودنا الحثيثة لإعادة بناء القوة الجوية العراقية وتطوير طيران الجيش ورفده بأحدث الإمكانيات".

وبينت أن "مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف منشآت عسكرية فحسب، بل تسعى إلى تقويض ما تحقق من إنجازات وإضعاف قدرات العراق الدفاعية، وهو أمر مرفوض ويستدعي الوقوف بحزم أمام كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسيادته".

وكان مصدر محلي في كركوك، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بسماع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار الأول وقع قرب مقر تابع لعصائب أهل الحق في منطقة شارع المحافظة وسط كركوك، فيما وقع الانفجار الثاني في حي بدر بالقرب من فوج الإسناد التابع للواء 63 في الحشد الشعبي، والانفجار الثالث استهدف مقراً لمنظمة بدر/ التعبئة العسكرية في بداية شارع تسعين وسط كركوك".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، ليلة أمس الثلاثاء، بأن مقرا للجيش العراقي، تعرض إلى إطلاق نار من طائرة "أباتشي" أميركية، خلال عملية لها بعد استهداف لواء في الحشد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة أباتشي هجومية أميركية، وبعد استهداف مقر اللواء 40 في الحشد الشعبي، نفذت عملية تمشيط للمنطقة".

وأضاف أن "مقر اللواء 40، مشترك مع الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، وخلال إطلاق النار من طائرة الأباتشي، تعرض موقع الجيش أيضا لإطلاق النار، دون أي إصابات، بل تسبب فقط بدمار جزئي في بنية الموقع".