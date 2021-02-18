الدفاع تطيح بثلاثة من "ممولي" الدواعش في الجزيرة غربي نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، عن القبض على ثلاثة ارهابيين من "ممولي" عناصر داعش في الجزيرة غربي نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مع العجلة التي يستقلونها ممن يقوموا بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى".

وأوضحت أن "الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

إلى أن "عملية القاء القبض نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".