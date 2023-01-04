الدفاع تطلق سراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية وتغلق المجالس التحقيقية

شفق نيوز/ قرر وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الأربعاء، إطلاق سراح العسكريين الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية بحقهم.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "استنادا للصلاحية المخولة لنا بقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية الرقم 22 لسنة 2016 وبمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 وتزامناً مع قرب حلول الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقـي الباسل تقرر إطلاق سراح العسكريين من الضباط والمراتب الموقوفين عن مخالفات انضباطية وغلق المجالس التحقيقية المشكلة عن هذه القضايا وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ مضمونه واحكامه".