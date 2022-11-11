الدفاع تطرح المواصفات المناسبة لقبول المتقدمين على الكلية العسكرية

شفق نيوز / أكد رئيس الأكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع، الفريق الركن ناصر الغنام، يوم الجمعة، أن الأوامر المشددة بشأن الفحص الطبي المثالي للمتقدمين للكلية العسكرية "لا مجاملة فيه".

وأوضح الغنام، على هامش اجتماع في الأكاديمية أن "الأوامر المشددة بهذا الشأن لا مجاملة فيها نهائياً"، مبيناً أن "الطول يجب أن يكون ١٦٥سم كأقل تقدير، و١٦٤ فاصلة ٨ بالعشرة، سيعتبر المتقدم فاشلاً، أما الوزن لغاية الـ٧٠كم وأي زيادة سيعتبر المتقدم فاشلاً".

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، عن جملة إجراءات تتعلق بضباط الوزارة، ومنها تحديد أوزانهم والتزامهم باللياقة البدنية، فيما حذرت "المترهلين" منهم، بإحالتهم على التقاعد.