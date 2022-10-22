الدفاع تصادق على منح "قِدم" لضباطها وموظفيها ورتبة أعلى للمراتب

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، منح قدم للضباط والموظفين من منتسبي الوزارة (6) أشهر، وترقية المراتب كافة رتبة واحدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والواردة الى وزارة الدفاع من خلال مكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، فقد صادق رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، على منح كافة الضباط من منتسبي وزارة الدفاع قدماً لمدة (٦) أشهر".

وأضاف البيان" كما تم منح كافة الموظفين المدنيين المنسوبين الى الوزارة قدماً لمدة (٦) أشهر، وتمت ترقية المراتب كافة من منتسبي وزارة الدفاع رتبة واحدة أعلى استناداً لأحكام المادة (٣٦/ ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠، كما تم منح المراتب من هم بدرجة (ن ض د/ ممتازة) قدماً ممتازاً لمدة سنة، استناداً لأحكام المادة (٣٧/ أولاً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري آنفاً".