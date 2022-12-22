الدفاع النيابية: داعش يستخدم تكتيكاً جديد في هجماته الاخيرة

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية خالد العبيدي يوم الخميس، عن اتباع داعش لتكتيك جديد في الهجمات على القوات الأمنية.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ ان الهجمات الاخيرة تشير الى تكتيك استخدام العبوات والالغام بشكل أساسي، رغم ان داعش قد مات عسكرياً لكنه خلايا ما يزال لها بعض النشاط.

وأضاف العبيدي؛ ان هناك عوامل تخدم داعش من ضمنها بعض البرود في القواطع التي حدثت فيها الخروقات، بالاضافة الى الطبيعة الجغرافية وصعوبة التضاريس في بعض المناطق مثلما ماحدث في كركوك.

وبين العبيدي؛ ان الوضع يحتاج الى ادامة زخم العمليات الاستباقية وتكثيف الجهد الاستخباري لانه يعد النقطة الاهم في وضع حد لهذه الخروقات الامنية.

أما فيما يخص أوضاع الحدود خصوصاً مع الجانب السوري، قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية؛ انها مؤمنة بشكل جيد ولا يوجد ما يدعو للقلق حيالها.