الدفاع النيابية تنجز تقريراً عن "التوغل التركي" في الاراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، عن انجاز تقرير عن التوغل التركي داخل الاراضي العراقية تمهيداً لتقديمه إلى الحكومة ورئاسة البرلمان.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من لجنة الأمن والدفاع النيابية أجرى خلال الأيام الماضية جولة ميدانية بالمناطق التي تشهد توغلاً للقوات التركية داخل الاراضي العراقية، وسيقدم تقريرا بذلك".

وأضاف أن "التقرير المعد يضم تفاصيل عن التوغل التركي واماكن تواجدهم العسكري وقصف المناطق وتجريف الغابات في شمال العراق ونقلها إلى منطقة غازي عنتاب التركية".

وتابع الركابي، إن "التقرير سيقدم خلال الايام القادمة إلى الحكومة ورئاسة مجلس النواب لاتخاذ موقف من الاعتداءات التركية المتكررة وتوغل قواتها داخل الاراضي العراقية".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في 23 نيسان الماضي، عن انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وتوغل الجيش التركي نحو 25 كم داخل أراضي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.