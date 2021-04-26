الدفاع النيابية تكشف عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بالعراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عن أماكن تواجد القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية، فيما لفتت إلى تواجدهم بأحد المنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "أماكن القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق بشكل رسمي هي قاعدة حرير في محافظة اربيل، وعين الأسد الجوية بمحافظة الانبار، بالإضافة إلى تواجدهم بمنفذ جريشان الحدودي مع الكويت"، مشيرا إلى إن "المنفذ يستخدم لغرض تمويل ودخول متطلبات القوات الأمريكية اللوجستية والخدمية".

وأضاف إن "القوات الأمريكية أيضا تتواجد في مبنى سفارة واشنطن ببغداد"، منوها إلى إن "الأمريكان يتواجدون أيضا في أماكن أخرى غير معروفة".

وبين الغانمي، إن "جدولة انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية غير معروف ولم يحدد موعد انسحاب القوات الاجنبية وخروجها من البلاد".