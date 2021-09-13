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الدفاع النيابية تشخص ثغرات يستغلها "داعش" لتنفيذ هجماته ضد القوات الأمنية

Category: أمـن

Date: 2021-09-13T10:08:11+0000
الدفاع النيابية تشخص ثغرات يستغلها "داعش" لتنفيذ هجماته ضد القوات الأمنية

شفق نيوز/ شخصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، ماوصفتها بـ"اهم الثغرات" التي يستغلها تنظيم "داعش" لشن هجماته على القوات الأمنية العراقية.

وقال عضو اللجنة النائب ايوب الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الهجمات التي تستهدف القوات الامنية من قبل عناصر داعش تكون بسبب  قلة الدعم اللوجستي والجهد الاستخباراتي".

وأشار إلى أن "عناصر التنظيم يستهدفون كذلك كاميرات المراقبة"، مؤكداً ضرورة "توفير الناظور الليلي الذي يصعب على قناص داعش استهدافه ويكون أكثر جدية في العمل العسكري".

ودعا الربيعي، وزارة الدفاع إلى "ضرورة تجهيز الأفواج الامنية المهمة بهذا الناظور والتي تكون بخط الصد للحد من العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "عناصر داعش مازالوا يتواجدون في حواضنهم بمناطق كركوك وصلاح الدين وديالى"، لافتاً إلى أنه "ووفق الطبيعة الموجودة على الأرض في تلك المناطق فأن القضاء على داعش يكون من خلال توفير طائرات السمتية في معسكر النورماندي بناحية المنصورية لتكون قريبة من العمليات"، مشدداً على أن "الدعم اللوجستي هو من يحسم المعركة".

وشهدت محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين خلال الفترة الاخيرة خروقات أمنية، يعزوها مراقبون إلى ضياع المسؤوليات الامنية بين قيادات العمليات وغياب القطعات الامنية لصعوبة مسكها بسبب امتدادتها الواسعة والشاسعة.

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