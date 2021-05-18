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الدفاع المدني ينقذ نحو 250 دونماً من محصول الحنطة في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-05-18T13:17:49+0000
الدفاع المدني ينقذ نحو 250 دونماً من محصول الحنطة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن إنقاذ قرابة 250 دونماً لمحصول الحنطة من نيران كادت أن تتسبب بخسائر مالية جسيمة، في محافظتيً الديوانية والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها في مركز الدفاع المدني في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، تمكنت من اخماد حريق اندلع بأرض زراعية محصودة في منطقة (آل سريع) بريف الشامية.

وبينت أن الحريق اندلع خلال عمليات تنظيف لمخلفات حصاد، وتم إنقاذ 150 دونماً من محصول الحنطة في الأراضي المجاورة.

وفي الشأن نفسه، نجحت فرق الدفاع المدني في الانبار بإنقاذ 95 دونماً من محصول الحنطة في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي، مشيرة إلى أن النيران اندلعت في مساحة 5 دوانم، تمكنت الفرق من احتوائها ومنع انتشار ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء الأرض غير المحصودة.

وأوضحت أن الحريق اندلع بسبب تطاير شرارة من إحدى الحاصدات.

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