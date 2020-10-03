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صور .. الدفاع المدني ينقذ العشرات من الموت داخل فندق بكربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-10-03T08:54:10+0000
صور .. الدفاع المدني ينقذ العشرات من الموت داخل فندق بكربلاء

شفق نيوز/ افادت مديرية الدفاع المدني العراقي يوم السبت بانقاذ ما لا يقل عن 30 نزيلا من الموت حرقا داخل فندق وسط محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الامير الواقع في مركز المدينة المقدسة والمكون من خمسة طوابق .

واردف البيان ان "فرق الانقاذ عملت على اخراج 30 نزيلا بأمان وسلام من طوابق الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق والسيطرة على النيران التي كادت ان تلتهم طوابق الفندق لولا تدخل فرق الدفاع المدني بالوقت المناسب رغم كثافة الزائرين وصعوبة المناورة في الوصول إلى موقع الحادث".

ونوه البيان الى ان الفرق انهت واجباتها دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية، وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق داخل بناية الفندق المذكور .

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