الدفاع المدني ينشر إحصائية بحرائق 2020

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن إحصائية بحوادث الحرائق التي شهدها العام الماضي حيث قاربت الـ30 ألف حادث، إلى جانب معالجة نحو 40 ألف من المتفجرات غير المنفلقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني أخمدت 29 ألفاً و658 حريقاً خلال العام 2020 في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كوردستان شملت مبانٍ حكومية وتجارية ودور سكنية وأراضي زراعية.

وبينت أن حصة القطاع الخاص من تلك الحرائق كانت 23 ألفاً و277 حريقاً، والقطاع الحكومي 5702، والقطاع المختلط 679 حريقاً، موضحة أن تذبذب التيار الكهربائي والشبكة العنكبوتية للأسلاك المتدلية للمولدات الأهلية تسبب بـ12 ألفاً و419 حريقاً.

وأضافت المديرية أن 5835 حريقاً كانت بسبب عبث الأطفال، و2649 نتيجة الأهمال، و2038 نتيجة اعقاب السكائر، مشيرة إلى أن مجموع حوادث الحريق المتعمدة بلغ 1636، و808 حرائق اندلعت نتيجة شرارة، و116 حريقاً بسبب النزاعات العشائرية، و75 حريقاً في وسائط النقل، والحوادث المتبقية نتيجة الاحتراق الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من الاسباب.

وأشارت مديرية الدفاع المدني الى ان العاصمة بغداد تصدرت المحافظات بـ4575 حريقاً، تليها نينوى بـ3594، ومن ثم بابل بـ573، ومحافظة ميسان بـ802 حريق.

وأوضحت الإحصائية أن عمليات الانقاذ التي نفذتها المديرية بلغت 325، أما الإسعاف فكانت 230 حادثة نفذتها فرق الدفاع المدني، مشيرة إلى أن فرق معالجة القنابل غير المنفلقة قامت برفع 39 ألفاً و591 مقذوف حربي من مخلفات الحروب في المدن العراقية وخصوصاً الحدودية منها.