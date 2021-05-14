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الدفاع المدني ينتشل 14 جثة متفحمة بحادث مروع جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-14T22:04:15+0000
الدفاع المدني ينتشل 14 جثة متفحمة بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 3 مواطنين وانتشال 14 جثة متفحمة، خلال حادث مروع على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى.

وذكرت المديرية في بيان، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام عجلة نوع "ستاراكس" مع منشأ ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى.

وذكرت أنها بذلت جهوداً كبيرة وتمكنت بعد استخدام معدات الانقاذ من اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام واخراج الأشخاص الثلاثة المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج مع انتشال 14 جثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

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