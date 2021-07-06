الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مطار المثنى وإصابة احد منتسبيه شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن إخماد الحريق الذي اندلع في مطار المثنى وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها في جانب بغداد الكرخ استنفرت بعد اندلاع حادث حريق كبير داخل كرڤان متخذ كـ قاعة للمؤتمرات في مطار المثنى وسط بغداد".

واضافت، أن "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطرها عن الكرفانات المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق بوقت قياس مع تسجيل إصابة احد منتسبي الدفاع المدني أثناء عمليات الاقتحام المباشر والأخماد للكرفان المحترق، على الفور تم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها وانهت فرق الدفاع المدني الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني وفقا للبيان، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

وأفاد مصدر أمني باندلاع حريق، اليوم الثلاثاء، في مطار عراقي، بينما توجهت 12 فرقة إطفاء لاحتواء النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا نشب داخل جملون كبير يجري استخدامه كقاعة للمؤتمرات إضافة إلى حشائش في مطار المثنى ببغداد".

وأضاف أن "12 فرقة اطفاء توجهت إلى المطار للسيطرة على النيران".