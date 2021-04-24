الدفاع المدني يعلن انقاذ 90 مريضا ومرافقا في حريق مستشفى ابن الخطيب

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد عن نجاحها في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها جنوب شرقي بغداد .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ المرضى الراقدين المصابين بفايروس كورونا من خلال النوافذ وسلالم الطوارئ بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران وإخمادها بشكل تام مع تسجيل إصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث وشدت النيران .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

من جهته قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.

وأكد مدير الدفاع المدني انتهاء حادث المستشفى بالكامل والاحصائية سيتم الاعلام عنها بعد الرجوع الى السجلات.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بمصرع وإصابة 41 شخصا في الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 32 آخرون في الحريق بالمستشفى الواقع بمنطقة جسر ديالى.

ورصدت مقاطع مصورة فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق بينما كان الدخان يتدفق من شبابيك المستشفى، وسط حالة من الذعر والهلع سادت بين المرضى وذويهم.

ومستشفى ابن الخطيب خاص باستقبال مرضى فيروس كورونا.