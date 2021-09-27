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الدفاع المدني يسيطر على حريق خزانات الوقود ببغداد (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-09-27T16:15:42+0000
الدفاع المدني يسيطر على حريق خزانات الوقود ببغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، بسيطرة فرقها على حريق نشب في خزانات تحتوي على كميات كبيرة من الوقود.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل خزانات تحمل وقود الگاز بكميات كبيرة جداً داخل ساحة لبيع الوقود (تجاوز) مخالفة التعليمات الدفاع المدني تحيط بها الدور السكنية في منطقة البتول حي النصر شرقي بغداد".

وأضاف، أن "فرقها بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران ومنع امتدادها الى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وطوقت النيران واخمدت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

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