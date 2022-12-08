الدفاع المدني يستأنف البحث عن المفقودين بإنهيار مبنى الوزيرية ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، استئناف عملية البحث عن المفقودين في حادثة انهيار مبنى الوزيرية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية لوكالة شفق نيوز، أن العملية ستستأنف يوم غد استجابة إلى المناشدات الواردة إلى المديرية من ذوي الضحايا.

وقالت إن العمل سيكون بإشراف مدير عام الدفاع المدني.

وكانت فرق الدفاع المدني، أنهت في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي عمليات البحث عن المفقودين في "بناية الوزيرية" بعد تسعة أيام من حادث حريق في البناية تسبب بانهيارها.

وتم انتشال جثث عدد من الضحايا، مع وجود نحو 11 جثة مفقودة بلا أثر.